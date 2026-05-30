RR vs GT मैच में दो बार टॉस होने पर मचा बवाल, 2013 की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट से जुड़ने लगे तार, क्या लेगा BCCI एक्शन?

इस घटना ने फैंस को 12 मई 2013 को जयपुर में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच हुए उस मैच की याद दिला दी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की मुदगल कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, CSK के पूर्व टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन ने सट्टेबाज विंदू दारा सिंह को मैच से पहले ही बता दिया था कि उनकी टीम 130-140 रन ही बनाएगी। उस मैच में बल्लेबाजों का रवैया भी काफी अजीब था। धोनी और सुरेश रैना के अचानक आउट होने से रन रेट धीमा हो गया था। दिग्गज हिटर होने के बावजूद पूरी पारी में एक भी छक्का नहीं लगा था।