15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स को कराया ₹33 करोड़ का फायदा, जानें कैसे

Rajasthan Royals profit Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) भले ही क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस से हारकर बाहर हो गई हो, लेकिन उनके 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में वो तबाही मचाई है जिसकी गूंज हर तरफ है। बिहार के इस छोटे से लड़के ने इस सीजन के 16 मैचों में 237.30 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 776 रन कूट डाले, जिसमें 5 अर्धशतक और 1 शानदार शतक शामिल है। फिलहाल वैभव के पास ऑरेंज कैप है, जो आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच में शुभमन गिल या साई सुदर्शन के प्रदर्शन के बाद बदल सकती है।