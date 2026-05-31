RCB vs GT: अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड दमदार, लेकिन फाइनल में RCB का पलड़ा भारी, जानें पूरी कहानी

बेंगलुरु की टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच नंबर 6 पर फिर से उतरने जा रही है। यहां 2025 का खिताबी मुकाबला खेला गया था, जहां रजत पाटीदार एंड कंपनी चैंपियन बनी थी। गुजरात ने भले ही इस सीजन यहां 7 में से 5 मैच जीते हैं लेकिन 200 के लक्ष्य को वो अब तक हासिल नहीं कर पाई है। इस सीजन अब तक खेले 16 में से सिर्फ एक बार वह 200+ का लक्ष्य हासिल कर पाई थी, लेकिन वह मैच मुल्लांपुर में खेला गया था। जबकी RCB 2 बार ये कारनामा कर चुकी है और गुजरात टाइटंस के खिलाफ इसी सीजन 206 रन के लक्ष्य को भेद चुकी है।