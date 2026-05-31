वैभव सूर्यवंशी को लेकर सौरव गांगुली और डेल स्टेन आए आमने-सामने, जानें किसने क्या दी सलाह

देखा जाए तो डेल स्टेन का यह बयान टी20 क्रिकेट की बुराई नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट को बचाने की एक चिंता है। जबकि सौरव गांगुली का कहना था कि वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट क्रिकेट में आने के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। उसे वाइट बॉल (टी20 और ODI) में और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की जरुरत है। आज के दौर में जहां युवा खिलाड़ी मोटी रकम और शोहरत के लिए सिर्फ टी20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं, वहां वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते हुए सुपरस्टार का टेस्ट क्रिकेट के प्रति लगाव दिखाना इस खेल के लिए संजीवनी बूटी जैसा काम कर सकता है। अगर वैभव सूर्यवंशी जैसा लोकप्रिय युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को अपनी पहली पसंद बताता है, तो यह आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा।