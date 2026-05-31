RCB की मालकिन और गुजरात टाइटंस से भी कनेक्शन! अनन्या बिड़ला के डबल रोल पर क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई?

IPL 2026 Final, Ananya Birla RCB owner support Gujarat Titans: मशहूर बिजनेसवुमन और सिंगर अनन्या बिड़ला इन दिनों आईपीएल के सीजन में एक अनोखे विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऐतिहासिक टेकओवर (मालिकाना हक) का जश्न मनाने से ठीक कुछ घंटे पहले अनन्या बिड़ला को गुजरात टाइटंस के एक इवेंट में देखा गया था। एक ही दिन में दो अलग-अलग आईपीएल टीमों के कैंप में दिखने के बाद फैंस के बीच खलबली मच गई और लोग पूछने लगे कि क्या यह हितों का टकराव (Conflict of Interest) नहीं है? लेकिन इस पूरे मामले के पीछे का सच कुछ और ही है।