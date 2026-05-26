‘विराट बाप है तेरा…’ कोहली-ट्रेविस हेड विवाद में फंसा अमेरिकी रैपर, RCB फैंस ने फिर की शर्मनाक हरकत

इससे पहले, ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका ने मीडिया के सामने आकर आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति और विराट कोहली के बीच हुए झगड़े के बाद फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी खिलाड़ी के परिवार को क्रिकेट के मैदान की दुश्मनी की सजा भुगतनी पड़ रही हो। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में जब ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का शानदार कैच पकड़ा था, तब भी जेसिका को इसी तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। आईपीएल 2026 में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।