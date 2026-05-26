RCB vs GT Head to Head: क्वालीफायर 1 में कैसा रहा है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड, जानें किसका पलड़ा भारी

हालांकि, आरसीबी का रिकॉर्ड पहला क्वालिफायर खेलते हुए शानदार रहा है। टीम इससे पहले तीन बार पहला क्वालिफायर खेल चुकी है, जिसमें से 2 बार आरसीबी को जीत मिली है, जबकि एक बार टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल 2025 में पहले क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। वहीं, 2016 में आरसीबी ने गुजरात लायंस को पहले क्वालिफायर में हराया था। हालांकि, 2011 में टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले क्वालिफायर में हार का सामना करना पड़ा था।