RCB vs GT: प्लेऑफ्स में धोखा दे देता है विराट कोहली का बल्ला! यहां देखें 17 मैचों का लेखा-जोखा

गुजरात टाइटंस की टीम 14 में से 9 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही, वहीं आरसीबी ने भी 14 में से 9 मैच जीते, लेकिन नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से वह पहले स्थान पर रही। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम क्वालीफायर-2 खेलेगी। वहां अगर जीत हासिल करती है, तो फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हार जाती है तो टूर्नामेंट उनके लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसे में दोनों टीमें हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेंगी, ताकि उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरा मैच ना खेलना पड़े।