अगर रद्द हुआ बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला, तो किस टीम को होगा फायदा, जानें क्या है IPL का नियम

आपको बता दें कि भले ही चारों टीमों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है, जिसमें से तीन टीमों के 18 अंक हैं, यानी उन्होंने 14 में से 9 मुकाबले जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 14 में से 8 मुकाबले जीते और 16 अंक हासिल किए। इसके बावजूद उसने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली, क्योंकि बाहर होने वाली बाकी टीमों की अपेक्षा उसके अंक सबसे ज्यादा थे। सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से कम है, जिसकी वजह से वह तीसरे स्थान पर है, जबकि सिर्फ नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु क्वालीफायर-1 खेल रही हैं।