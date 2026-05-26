राजस्थान रॉयल्स को खिताब जीतने के लिए तोड़ना होगा 18 साल का तिलिस्म, IPL इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसा

आपको बता दें कि अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पहले स्थान पर है, गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। तीनों टीमों ने 14 में से 9 मुकाबले जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का बेहतर होने की वजह से वह पहले स्थान पर है। वहीं 18 अंक होने के बावजूद गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खराब नेट रनरेट होने की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है और उसे एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है। अब उनका सामना 14 में से 8 मुकाबले जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स से होगा।