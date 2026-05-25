IPL में बन रहा है ऐसा संयोग, विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फिर से बन सकती है चैंपियन

लेकिन आईपीएल में एक संयोग ऐसा बन रहा है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फिर से खिताब जीतती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने अंक तालिका में तीसरे या चौथे स्थान पर रहते हुए खिताब जीता हो। आईपीएल 2008 से 2010 तक सेमीफाइनल वाला फॉर्मेट से खेला गया था, लेकिन 2011 से प्लेऑफ फॉर्मेट शुरू हुआ। आईपीएल के 18 साल के इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने एलिमिनेटर मुकाबला खेलते हुए खिताब पर कब्जा किया। बाकी 17 सीजन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम एलिमिनेटर खेलते हुए चैंपियन बनी हो।