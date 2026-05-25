क्वालीफायर 1 से बाहर, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद है खिताबी जीत की दावेदार, अक्षर पटेल ने बताई वजह

उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले आपको अपनी गलतियां माननी होती हैं। इसके बाद आपको एहसास होता है कि आपको क्या बेहतर करना है। अगर सिर्फ एक मैच का नतीजा अलग होता, तो चीजें बहुत अलग हो सकती थीं। मुझे लगता है कि पिछली बार जब हमने अच्छा क्रिकेट खेला था, तो वह सिर्फ एक मैच के बारे में था। अगर वह एक मैच हमारे पक्ष में गया होता, तो हम अलग तरह से बात कर रहे होते। हमने टॉस के समय बात की थी कि कैच पकड़ने वाले पल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ऐसा हुआ होता, तो शायद हम अलग पोजीशन में होते।"