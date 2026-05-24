24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया 204 रनों का लक्ष्य, केएल राहुल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

दिल्ली ने केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 203 रन बनाए। केकेआर के लिए सौरभ ने दो विकेट लिए जबकि अनुकूल, नरेन और वरुण के नाम एक-एक विकेट रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 24, 2026

KL rahul IPL 2026

केएल राहुल ने KKR के खिलाफ अर्धशतक लगाया है (Photo - IPL)

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, 70th Match, Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आखिरी लीग मुक़ाबला तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के तूफानी अर्धशतक की मदद से केकेआर को 204 रनों का लक्ष्य दिया है।

ये भी पढ़ें

MI vs RR: ‘मुझे गेंदबाज मत कहो…’ प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद बोले जोफ्रा आर्चर, 15 गेंद पर ठोके थे 35 रन
क्रिकेट
MI vs RR IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

24 May 2026 09:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया 204 रनों का लक्ष्य, केएल राहुल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

MI vs RR: ‘मुझे गेंदबाज मत कहो…’ प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद बोले जोफ्रा आर्चर, 15 गेंद पर ठोके थे 35 रन

MI vs RR IPL 2026
क्रिकेट

MI vs RR: राजस्थान ने मुंबई को 30 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह, जोफ्रा आर्चर का ऑलराउंडर प्रदर्शन

IPL 2026
क्रिकेट

KKR vs DC: कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, दिल्ली ने प्लेइंग 11 में किए दो बदलाव

IPL 2026 playoff qualification scenarios
क्रिकेट

MI vs RR: राजस्थान ने मुंबई को दिया 206 रनों का लक्ष्य, दासुन शनाका के बाद रवींद्र जडेजा और जोफरा आर्चर की ताबड़तोड़ पारी

IPL 2026
क्रिकेट

MI vs RR: डेड बॉल पर आउट हुए शुभम दुबे, अंपायर पर नाराज़ हुए कोच संगकारा, पढ़ें पूरा मामला

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.