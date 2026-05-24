KKR vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया 204 रनों का लक्ष्य, केएल राहुल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, 70th Match, Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आखिरी लीग मुक़ाबला तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के तूफानी अर्धशतक की मदद से केकेआर को 204 रनों का लक्ष्य दिया है।