नए फॉर्मेट के हिसाब से कितनी बार Cricket World Cup 2027 में हो सकती है भारत-पाकिस्तान की टक्कर? समझें पूरा समीकरण

आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप में 14 टीमें शामिल होती रहेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट अब बदल गया है। इसमें तीन स्टेज का कॉम्पिटिशन होगा। 14 में से 12वें, 13वें और 14वें रैंक की टीमों के बीच एक सुपर सीरीज खेली जाएगी, जहां टॉप पर रहने वाली टीम मेन राउंड के लिए क्वालीफाई करेगी। मतलब मेन राउंड में 12 टीमें होंगी, जिन्हें 2 अलग-अलग 6-6 के ग्रुप में बांटा जाएगा।