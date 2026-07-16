ODI Cricket World Cup के नए फॉर्मेट पर नीदरलैंड के खिलाड़ी ने उठाए सवाल, बताया एसोसिएट टीमों का दुख

वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप की ट्रॉफी (फोटो- IANS)
ODI Cricket World Cup New Format: नीदरलैंड के स्टार बल्लेबाज मैक्स ओ'डाउड ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए एसोसिएट टीमों की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की आलोचना की है। उन्होंने बताया है कि एसोसिएट देशों को वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए तीन अलग-अलग क्वालिफायर खेलने होंगे, तब जाकर उन्हें मुख्य टूर्नामेंट में एंट्री मिलेगी।
बुधवार को ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए नया फॉर्मेट जारी कर दिया। आईसीसी पुरुषों के क्रिकेट वर्ल्ड कप में 14 टीमें शामिल होती रहेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट पुराने फॉर्मेट से अलग होगा। इसमें तीन स्टेज का कॉम्पिटिशन होगा जो फाइनल तक जाएगा। सबसे कम रैंक वाली तीन टीमें (टीम 12, 13, और 14) शुरू में ‘सुपर सीरीज’ नाम के राउंड वन में आमने-सामने होंगी, जिसमें सिर्फ टॉप टीम ही मेन स्टेज में जाएगी।
राउंड 2 में 12 टीमें होंगी, जिन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें, दोनों ग्रुप में अगली सबसे ऊंची रैंक वाली टीम के साथ, 'सुपर 7' नाम के नए सात-टीम राउंड-रॉबिन स्टेज में आगे बढ़ेंगी। सुपर 7 स्टेज से टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।
10 टीमों के बीच राउंड रॉबिन मैच होता था और टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती थीं और फिर फाइनल मुकाबला खेला जाता था।
अब इस 14 टीमों के टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने वाली टीमों में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को सीधे प्रवेश मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मेजबान देश हैं। इसके अलावा वनडे रैंकिंग की शीर्ष 8 टीमों को भी सीधे जगह मिलेगी। बाकी चार टीमें ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 और उसके बाद होने वाले क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए जगह बनाएंगी।
इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मैक्स ओ'डाउड ने कहा कि एसोसिएट देशों को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए पहले तीन साल तक वनडे टूर्नामेंट खेलना होगा। इसके बाद उन्हें क्वालिफायर खेलना होगा और फिर एक अन्य ट्राई-सीरीज क्वालिफायर से गुजरना होगा। इसके बाद ही उन्हें मुख्य वर्ल्ड कप में जगह मिल सकेगी, जो किसी भी टीम के लिए काफी निराशाजनक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।
आपको बता दें कि नीदरलैंड अब तक पांच बार वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुका है। पहली बार उसने 1996 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। इसके बाद 2003, 2007 और 2011 वर्ल्ड कप में भी उसने लगातार जगह बनाई। हालांकि, 2015 और 2019 वर्ल्ड कप के लिए वह क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन पिछले टूर्नामेंट, यानी 2023 में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया था और साउथ अफ्रीका को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर भी किया। हालांकि टीम कभी भी अगले दौर में जगह नहीं बना पाई है।
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