ODI Cricket World Cup के नए फॉर्मेट पर नीदरलैंड के खिलाड़ी ने उठाए सवाल, बताया एसोसिएट टीमों का दुख

आपको बता दें कि नीदरलैंड अब तक पांच बार वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुका है। पहली बार उसने 1996 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। इसके बाद 2003, 2007 और 2011 वर्ल्ड कप में भी उसने लगातार जगह बनाई। हालांकि, 2015 और 2019 वर्ल्ड कप के लिए वह क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन पिछले टूर्नामेंट, यानी 2023 में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया था और साउथ अफ्रीका को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर भी किया। हालांकि टीम कभी भी अगले दौर में जगह नहीं बना पाई है।