Virat Kohli Rohit Sharma compared with Lionel Messi Cristiano Ronaldo: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर हो रही जांच के बीच इन दोनों का बचाव किया है। उन्होंने बेहद तीखे अंदाज में कहा कि भारत का अनुभवी खिलाड़ियों की जगह सिर्फ इसलिए युवाओं को लाने पर जोर दिया जा रहा है, क्‍योंकि वे छक्के मार सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि किस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को देखों वह भी करीब 40 साल के हैं और अभी भी अपने देश के लिए शानदार खेल रहे हैं। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि रोहित-विराट फिट हैं, तो हम उनकी उम्र के इतने पीछे क्यों पड़े हैं?