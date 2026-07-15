ODI Cricket World Cup 2027 plan for India: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में आयरलैंड और इंग्‍लैंड टी20 सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप झेलने के बाद आखिरकार शुभमन गिल एंड कंपनी एजबेस्‍टन वनडे में मंगलवार को आखिरकार हार के सिलसिले को खत्‍म कर दिया। भारत ने तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में मेजबान इंग्‍लैंड को छह विकेट से मात दी। इंग्लिश टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 259 रनों को टारगेट रखा था, जिसे भारत ने 28 गेंद शेष रहते चार विकेट खोकर हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। इस मैच के हीरो अक्षर पटेल रहे, जिन्‍होंने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए पहले चार विकेट चटकाए और फिर बल्‍ले से नाबाद 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली।