9 साल के वनडे करियर में सिर्फ दूसरा अर्धशतक जड़ने पर Washington Sunder ने बताया क्या है सबसे जरूरी

IND vs ENG 1st ODI: टीम इंडिया के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने मंगलवार को पहले वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी 52 रन की नाबाद पारी की बदौलत भारतीय टीम ने आसानी से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। सुंदर का यह वनडे करियर का दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने अब तक 33 मैच खेले हैं और 23 की औसत से 443 रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने 2023 में आखिरी अर्धशतक लगया था। बर्मिंघम में खेली गई इस शानदार पारी के बाद उन्होंने बताया कि एक ऑलराउंडर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। इसके अलावा उन्होंने गौतम गंभीर और आशीष नेहरा को भी अपनी बल्लेबाजी में सुधार के लिए श्रेय दिया।