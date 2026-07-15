England vs India 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार 16 जुलाई को खेला जाएगा। पहला मुकाबला 6 विकेट से जीतकर आगे चल रही भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी। जबकि हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली मेजबान इंग्लिशन टीम के लिए ये मैच करो या मरो वाला होगा। ऐसे में दोनों टीमों के बीच क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच से पहले कार्डिफ के रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं, जहां भारत पिछले 13 साल से अजेय है।