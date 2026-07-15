T20 और ODI वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव से भारत-पाकिस्तान को होगा फायदा, अब चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच होंगे ज्यादा मैच

India vs Pakistan more matches in World Cups: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मेंस ODI वर्ल्ड कप और मेंस के T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव का फैसला काफी सोच समझकर लिया है। टी20 वर्ल्‍ड कप में अब सुपर-8 की जगह सुपर-10 होगा और एलिमिनेटर मैच भी होंगे। जबकि वनडे वर्ल्‍ड कप में सुपर-7 शुरू किया गया है। इसका सबसे ज्‍यादा फायदा भारत और पाकिस्‍तान के क्रिकेट फैंस को होगा, जो कि इन दोनों की भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर 2026 में ये नियम होता तो भारत और पाकिस्‍तान के बीच एक से ज्‍यादा मैच हो सकते थे।