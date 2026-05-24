कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की जंग में प्लेऑफ का टिकट मिलेगा या दोनों होंगे बाहर? समझें ईडन गार्डन्स की पिच और मौसम का मिजाज

IPL 2026 का 70वां मुक़ाबला KKR और DC के बीच खेला जाएगा (photo - IPL 2026)
IPL 2026 KKR vs DC Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आखिरी लीग मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होने जा रही हैं। इस मैच को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं या तो यह इस सीजन का एक साधारण अंत है, या फिर यह वो मुकाबला है जो प्लेऑफ की पूरी कहानी बदल सकता है। गणितीय रूप से दोनों टीमों के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का एक धुंधला मौका है। हालांकि, दिल्ली की उम्मीदें पहले ही काफी कम हैं, और कोलकाता का भविष्य भी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मैच के नतीजे पर टिका हुआ है।
भले ही दोनों टीमों का सफर खराब रहा हो, लेकिन सीजन का अंत जीत के साथ करना दोनों के आत्मसम्मान और अगले सीजन की तैयारियों के लिए बेहद जरूरी है।
रविवार शाम को कोलकाता का मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहने वाला है। मैच के समय तापमान करीब 31°C (88°F) के आसपास रहेगा। फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश की संभावना 0% है, जिसका मतलब है कि बिना किसी रुकावट के पूरा 40 ओवर का रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। भले ही उमस ज्यादा होगी, लेकिन फ्लडलाइट्स के नीचे खेलने में खिलाड़ियों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
ईडन गार्डन्स (कोलकाता) की पिच आईपीएल 2026 में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 191 रन रहा है और टीमें आराम से 200 का आंकड़ा पार कर रही हैं। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है।
शुरुआत के छह ओवरों (पावरप्ले) में तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल मिलती है, लेकिन सातवें ओवर के बाद पिच पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है। दूसरी पारी के बीच भारी ओस (Dew) आने की उम्मीद है, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा और चेज करने वाली टीम को बल्लेबाजी में तगड़ा फायदा मिलेगा। इस सीजन में यहां खेले गए 8 मैचों में से 5 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते हैं।
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