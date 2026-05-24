कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की जंग में प्लेऑफ का टिकट मिलेगा या दोनों होंगे बाहर? समझें ईडन गार्डन्स की पिच और मौसम का मिजाज

IPL 2026 KKR vs DC Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आखिरी लीग मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होने जा रही हैं। इस मैच को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं या तो यह इस सीजन का एक साधारण अंत है, या फिर यह वो मुकाबला है जो प्लेऑफ की पूरी कहानी बदल सकता है। गणितीय रूप से दोनों टीमों के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का एक धुंधला मौका है। हालांकि, दिल्ली की उम्मीदें पहले ही काफी कम हैं, और कोलकाता का भविष्य भी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मैच के नतीजे पर टिका हुआ है।