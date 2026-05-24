IPL के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने की कगार पर, सिर्फ 1 कदम दूर है आईपीएल 2026!

आईपीएल 2026 के इस सीजन में अब तक कुल 14 व्यक्तिगत शतक लग चुके हैं। इसी के साथ इस सीजन ने साल 2024 के सबसे ज्यादा 14 शतकों के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब टूर्नामेंट में 6 मुकाबले (लीग स्टेज के आखिरी मैच और प्लेऑफ) बाकी हैं। इन बचे हुए मैचों में अगर किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से सिर्फ 1 शतक और निकल जाता है, तो आईपीएल 2026 इतिहास का सबसे ज्यादा शतकों वाला सीजन बन जाएगा।