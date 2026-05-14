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विराट कोहली ने 2 डक रहने के बाद KKR के खिलाफ बनाया पहला रन और ऐसे किया सेलिब्रेट, पूरा ग्राउंड देख रह गया दंग

Virat Kohli First runcelebration video: रायपुर के स्टेडियम में विराट कोहली का एक अनोखा रूप देखने को मिला। लगातार दो मैचों में जीरो (Duck) पर आउट होने के बाद जब कोहली ने KKR के खिलाफ पहला रन बनाया, तो उन्होंने ऐसा मजाकिया सेलिब्रेशन किया कि फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाए। देखिए यह वायरल वीडियो।

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भारत

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Anshika Verma

May 14, 2026

ipl 2026 virat kohli funny celebration after first run vs kkr raipur stadium viral video विराट कोहली का सेलिब्रेशन देखकर ठहाके लगते दर्शक

विराट कोहली का सेलिब्रेशन देखकर ठहाके लगाते दर्शक (Photo - IANS &amp; Screengrab)

Virat Kohli funny celebration vs KKR: क्रिकेट के गलियारों में चर्चा थी कि क्या 'किंग कोहली' का जादू कम हो रहा है? लगातार दो मैचों में शून्य (Duck) पर आउट होने के बाद विराट कोहली दबाव में थे। लेकिन बुधवार की रात रायपुर के मैदान पर कोहली ने न केवल बल्ले से जवाब दिया, बल्कि अपने मजाकिया अंदाज से सबका दिल जीत लिया। इस एक ही मैच में उनका खोया हुआ फॉर्म वापस आया, मैदान पर उनकी वो आतिशी पारी और फनी अंदाज भी देखने को मिला जिसने पूरे स्टेडियम को ठहाकों से भर दिया।

मैदान पर दिखा कोहली का मजाकिया अंदाज

RCB जब 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो सबकी नजरें ओपनिंग करने आए विराट कोहली पर थीं। पिछले दो मैचों की कड़वी यादें उनके साथ थीं। जैसे ही पारी के पहले ओवर में विराट ने एक सिंगल लेकर अपना खाता खोला, उन्होंने हवा में मुक्का मारते हुए ऐसे जश्न मनाया जैसे उन्होंने कोई बड़ा शतक जड़ दिया हो। यह असल में एक 'मॉक सेलिब्रेशन' (मजाकिया जश्न) था, जिससे उन्होंने खुद का और अपनी पिछली असफलताओं का मजाक उड़ाया। रायपुर का पूरा स्टेडियम विराट के इस बिंदास और मजाकिया रूप को देखकर जोर-जोर से हंसने लगा।

रिकॉर्ड्स की बौछार और मैच का हाल

हंसी-मजाक से शुरू हुई यह पारी जल्द ही विरोधियों के लिए काल बन गई। कोहली ने महज 60 गेंदों में 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 105 रन ठोक दिए। इस पारी के दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए (सिर्फ 409 पारियों में)। यह उनके IPL करियर का 9वां शतक था। उन्होंने जोस बटलर के तीन IPL शतकों (सफल रन चेज में) के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।

'एक दिन सब खत्म हो जाएगा'

मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट थोड़े भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा, 'मैं क्रिकेट से सच्चा प्यार करता हूं और मैदान पर अपना दिल और आत्मा लगा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा।' विराट ने स्वीकार किया कि वह दबाव वाली स्थितियों का आनंद लेते हैं और खुद को चुनौती देना पसंद करते हैं। रायपुर में मिली इस जीत के साथ ही विराट कोहली अब इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं।

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Published on:

14 May 2026 01:26 pm

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