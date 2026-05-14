विराट कोहली ने 2 डक रहने के बाद KKR के खिलाफ बनाया पहला रन और ऐसे किया सेलिब्रेट, पूरा ग्राउंड देख रह गया दंग

RCB जब 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो सबकी नजरें ओपनिंग करने आए विराट कोहली पर थीं। पिछले दो मैचों की कड़वी यादें उनके साथ थीं। जैसे ही पारी के पहले ओवर में विराट ने एक सिंगल लेकर अपना खाता खोला, उन्होंने हवा में मुक्का मारते हुए ऐसे जश्न मनाया जैसे उन्होंने कोई बड़ा शतक जड़ दिया हो। यह असल में एक 'मॉक सेलिब्रेशन' (मजाकिया जश्न) था, जिससे उन्होंने खुद का और अपनी पिछली असफलताओं का मजाक उड़ाया। रायपुर का पूरा स्टेडियम विराट के इस बिंदास और मजाकिया रूप को देखकर जोर-जोर से हंसने लगा।