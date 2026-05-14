हार के बावजूद केकेआर बना सकती है प्लेऑफ्स में जगह, IPL 2026 का ये समीकरण कर देगा सबको हैरान

कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन अब तक 11 मैचों में सिर्फ 9 अंक हासिल कर पाई है। उसने 4 मैच जीते हैं और 6 गंवाए हैं। एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ है। बचे हुए तीनों मैच जीतकर अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी 15 अंक के आंकड़े तक पहुंच सकती है। फिलहाल अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले और गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर है। इन दोनों टीमों के मौजूदा अंक के बराबर भी नहीं पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स। ऐसे में देखा जाए तो केकेआर के पास आखिरी 2 पोजिशन हासिल करने का मौका है। लेकिन अगर पंजाब किंग्स बचे हुए 3 में से 2 मैच जीत ले और सनराइजर्स एक मैच भी जीत ले, तो कोलकाता के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी।