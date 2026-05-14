विराट कोहली ने जड़ दिया IPL इतिहास का 9वां शतक, रायपुर में बना डाले कई बड़े रिकॉर्ड्स

इस मुकाबले में विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे। इस दौरान विराट कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वह आईपीएल में 9 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज तो बन ही गए, साथ ही सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा के साथ नंबर वन पर काबिज हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में 21-21 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। इसके अलावा एमएस धोनी 18 बार, जबकि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल 17-17 बार यह कारनामा कर चुके हैं।