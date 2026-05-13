13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RCB vs KKR: गीले मैदान के कारण टॉस में देरी, मैदान कवर्स से ढका, जानें कब शुरू होगा मैच

RCB vs KKR: बारिश के कारण टॉस में देरी होगी। फिलहाल रायपुर में बारिश जारी है। मैदान को कवर्स से ढका गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 13, 2026

RCB vs KKR IPL 2026

रायपुर में तेज बारिश के चलते मैदान पूरा गीला हो गया है। (photo - BCCI)

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 57वें मुकाबले में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आमने-सामने हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच का टॉस अभी तक नहीं हो सका है।

टॉस में देरी हो रही है

दरअसल, कल से रायपुर में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरा मैदान गीला हो गया है। ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को पूरी तरह कवर से ढक दिया है, लेकिन गीले पिच और आउटफील्ड को सुखाने में काफी समय लग रहा है। अंपायर पिच का मुआयना 20:15 बजे करेंगे। ऐसे में मुक़ाबला शुरू होने में तय समय से एक से डेढ़ घंटे और सकते हैं।

रायपुर की पिच रिपोर्ट

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की पिच शुरुआती ओवरों में अच्छी बाउंस और पेस प्रदान करती है, जिससे पावरप्ले में बल्लेबाज खुलकर आक्रमक खेल सकते हैं। यह भारत के सबसे बड़े मैदानों में से एक है, इसलिए यहां बड़ी बाउंड्रियों के कारण छक्के लगाना आसान नहीं होता। सटीक टाइमिंग और प्लेसमेंट यहां ज्यादा अहमियत रखते हैं। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने की अच्छी संभावना है, जबकि मध्य ओवरों में स्पिनर्स को ग्रिप और टर्न मिल सकता है। शाम को पड़ने वाली ड्यू बल्लेबाजी करने वाली टीम को खास फायदा दे सकती है। टी20 मैचों में इस स्टेडियम में औसत स्कोर 175 से 190 के बीच रहा है।

RCB का शानदार प्रदर्शन

मौजूदा चैंपियन आरसीबी इस सीजन 11 में से 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर मौजूद है। यह टीम पिछले 3 में से 1 मुकाबला अपने नाम कर सकी है। हालांकि, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 विकेट से जीत ने टीम के मनोबल को बढ़ाया है। प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने का लक्ष्य रखेगी।

केकेआर के लिए करो या मरो मुक़ाबला

दूसरी तरफ, केकेआर को सीजन के शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ा। यह टीम शुरुआती 6 में से एक भी मैच अपने नाम नहीं कर सकी थी। प्वाइंट्स टेबल में निचले पायदान के करीब रहने के बाद, केकेआर ने लगातार चार जीत के साथ जोरदार वापसी की है और अब वे टॉप-चार में जगह बनाने के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। केकेआर 10 में से 4 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है। इस टीम के पास 9 अंक हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

13 May 2026 07:22 pm

Published on:

13 May 2026 07:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RCB vs KKR: गीले मैदान के कारण टॉस में देरी, मैदान कवर्स से ढका, जानें कब शुरू होगा मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

CSK vs LSG: फ्लाइट टिकट बुक होने के बावजूद टीम के साथ लखनऊ नहीं पहुंचे एमएस धोनी, LSG के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

MS Dhoni IPL 2026
क्रिकेट

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले CSK ने और मजबूत किया स्क्वाड, चोटिल रामकृष्ण की जगह मैकनील को टीम से जोड़ा

CSK playoff qualification scenario
क्रिकेट

पाकिस्तान को घर में रौंदने का मिला इनाम, ICC रैंकिंग में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जलवा, शांतो-रहीम ने लगाई लंबी छलांग

नजमुल हुसैन शांतो, icc ranking update 2026
क्रिकेट

ENG vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, IPL खेल रहे रेहान और बेथेल को भी चुना

England team announce for Lord's test
क्रिकेट

IPL 2026: लगातार चार हार के बाद भावुक हुए प्रभसिमरन सिंह, मुंबई इंडियन के खिलाफ मैच से पहले पोस्ट शेयर कर फैंस से की ये खास अपील

Prabhsimran Singh
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.