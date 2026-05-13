RCB vs KKR: गीले मैदान के कारण टॉस में देरी, मैदान कवर्स से ढका, जानें कब शुरू होगा मैच

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की पिच शुरुआती ओवरों में अच्छी बाउंस और पेस प्रदान करती है, जिससे पावरप्ले में बल्लेबाज खुलकर आक्रमक खेल सकते हैं। यह भारत के सबसे बड़े मैदानों में से एक है, इसलिए यहां बड़ी बाउंड्रियों के कारण छक्के लगाना आसान नहीं होता। सटीक टाइमिंग और प्लेसमेंट यहां ज्यादा अहमियत रखते हैं। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने की अच्छी संभावना है, जबकि मध्य ओवरों में स्पिनर्स को ग्रिप और टर्न मिल सकता है। शाम को पड़ने वाली ड्यू बल्लेबाजी करने वाली टीम को खास फायदा दे सकती है। टी20 मैचों में इस स्टेडियम में औसत स्कोर 175 से 190 के बीच रहा है।