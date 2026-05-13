IPL 2026: लगातार चार हार के बाद भावुक हुए प्रभसिमरन सिंह, मुंबई इंडियन के खिलाफ मैच से पहले पोस्ट शेयर कर फैंस से की ये खास अपील

प्रभसिमरन सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए फैंस से कहा, “सत श्री अकाल, शेर स्क्वॉड! मैं धर्मशाला से आपसे बात कर रहा हूं। हमने चार मैच जरूर हारे हैं, लेकिन अभी भी टेबल पर चौथे नंबर पर हैं। हम क्वालिफाई करके ट्रॉफी जरूर उठाएंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें सपोर्ट करो और धर्मशाला को लाल कर दो। अगला मैच मुंबई के खिलाफ है, उसे हमें जीतना ही है। वहीं से कमबैक करेंगे। प्लीज हमें सपोर्ट करो, आपका साथ हमें बहुत चाहिए।”