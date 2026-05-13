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NZ vs ENG: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, क्रॉली और पोप बाहर

England team announce for Lord's test: इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले सीजन के पहले टेस्‍ट के लिए 15 सदस्‍यीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम से क्रॉली और पोप को बाहर रखा गया है।

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भारत

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lokesh verma

May 13, 2026

England team announce for Lord's test

इंग्लैंड क्रिकेट टीम (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

England team announce for Lord's test: इंग्लैंड की पुरुष टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है। यह टेस्ट गुरुवार 4 जून 2026 से शुरू होगा। इस टेस्‍ट से जैक क्रॉली और ओली पोप को बाहर रखा गया है। जबकि टेस्ट स्तर पर अभी तक न खेलने वाले तीन खिलाड़ी एमिलियो गे, सन्नी बेकर और जेम्स र्यू को शामिल किया गया है। स्पिनर रेहान अहमद, मैथ्यू फिशर और ओली रॉबिन्सन टेस्ट टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की पुरुष टीम

बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स र्यू, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ और जोश टंग।

अपडेट जारी...

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Published on:

13 May 2026 05:46 pm

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