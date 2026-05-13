RCB vs KKR: लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट होने से बचना चाहेंगे विराट कोहली, इस खिलाड़ी के नाम है लगातार चार ‘डक’ का रिकॉर्ड

वॉटसन ने आगे कहा, “हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे पिछले मैचों की तरह शुरुआती ओवरों में बड़े शॉट खेलें, हालांकि यह होने की संभावना कम है क्योंकि विराट बेहद अनुशासित बल्लेबाज हैं। वे असाधारण खिलाड़ी हैं। सबसे अच्छा बनने की उनकी भूख और हर गेंद पर तीव्रता अभी भी पूरी तरह जिंदा है। हमें पहले गेंद से ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो अकेले मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।”