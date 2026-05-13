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KKR को मिला नया संजू सैमसन, शेन वॉटसन ने अंगकृष रघुवंशी की बैटिंग देख की बड़ी भविष्यवाणी, बताया 21 साल का अजूबा

Watson compare Angkrish to Samson: बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले KKR के सहायक कोच शेन वॉटसन ने युवा खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी की जमकर तारीफ की है।

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भारत

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Anshika Verma

May 13, 2026

Shane Watson IPL 2026

केकेआर के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी (Photo - IANS)

Shane Watson praises Angkrish Raghuvanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। टीम ने लगातार चार मुक़ाबले जीत लिए हैं और अब भी प्लेऑफ की रेस में शामिल है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर और केकेआर के सहायक कोच शेन वॉटसन ने अंगकृष रघुवंशी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

वॉटसन का मानना है कि इस युवा खिलाड़ी में वो खास बात है जो बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। वॉटसन ने याद किया कि जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स में 17 साल के संजू सैमसन को देखा था, तो वह उनके कौशल से दंग रह गए थे। अब अंगकृष को देखकर उन्हें वही पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। वॉटसन के अनुसार, 21 साल की उम्र में अंगकृष का स्किल डेवलपमेंट वाकई में चौंकाने वाला है।

मुश्किल पिच पर भी अविश्वसनीय शॉट्स

वॉटसन ने खुलासा किया कि कल के ट्रेनिंग सेशन के दौरान, जब विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, तब अंगकृष ऐसे शॉट्स खेल रहे थे जिन्हें देखना अविश्वसनीय था। उनकी सबसे बड़ी ताकत अलग-अलग परिस्थितियों और गेंदबाजों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता है। इस सीजन में अंगकृष ने एक नया अवतार भी दिखाया है। शुरुआत में सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर टीम में आए अंगकृष अब KKR के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वॉटसन ने कहा, 'वह एक फुल-टाइम कीपर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस पर इतनी कड़ी मेहनत की है कि अब उनकी कीपिंग बहुत सहज और शानदार दिखती है।'

सीखने की जबरदस्त भूख

एक कोच के तौर पर वॉटसन अंगकृष के रवैये से भी काफी प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि टैलेंट के साथ-साथ अंगकृष में सीखने और सुधार करने की जो ईगरनेस (उत्सुकता) है, वह उन्हें एक ड्रीम प्लेयर बनाती है। अंगकृष ने IPL 2024 के खिताब जीतने वाले सीजन में अपनी पहचान बनाई थी और 2025 तक वह टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज बन गए। हालांकि IPL 2026 में कुछ मैचों में उनका बल्ला शांत रहा है, लेकिन वॉटसन को भरोसा है कि यह युवा खिलाड़ी जल्द ही अपनी पूरी लय में लौटकर तबाही मचाएगा।

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Published on:

13 May 2026 04:29 pm

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