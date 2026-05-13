KKR को मिला नया संजू सैमसन, शेन वॉटसन ने अंगकृष रघुवंशी की बैटिंग देख की बड़ी भविष्यवाणी, बताया 21 साल का अजूबा

वॉटसन ने खुलासा किया कि कल के ट्रेनिंग सेशन के दौरान, जब विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, तब अंगकृष ऐसे शॉट्स खेल रहे थे जिन्हें देखना अविश्वसनीय था। उनकी सबसे बड़ी ताकत अलग-अलग परिस्थितियों और गेंदबाजों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता है। इस सीजन में अंगकृष ने एक नया अवतार भी दिखाया है। शुरुआत में सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर टीम में आए अंगकृष अब KKR के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वॉटसन ने कहा, 'वह एक फुल-टाइम कीपर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस पर इतनी कड़ी मेहनत की है कि अब उनकी कीपिंग बहुत सहज और शानदार दिखती है।'