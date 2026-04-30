अंगकृष रघुवंशी के विकेट पर मचा बवाल! MCC ने तो खत्म किया विवाद, लेकिन KKR के स्टार को मिली बड़ी सजा!

Angkrish Raghuvanshi Controversial Out: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच हुए मैच में अंगकृष रघुवंशी के विकेट को लेकर काफी विवाद हुआ था। अंगकृष रघुवंशी को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' (मैदान में बाधा डालना) के लिए आउट दिया गया था, जिस पर अब क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था MCC ने अपनी सफाई दी है।