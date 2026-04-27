‘किसी बल्लेबाज से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते’, अंगकृष रघुवंशी के विवादित आउट पर भड़के आकाश चोपड़ा और एक्सपर्ट्स

मैच के दौरान थर्ड अंपायर रोहन पंडित ने जब अपना फैसला सुनाया, तो पूरी दुनिया ने उसे लाइव सुना। अंपायर का कहना था कि रघुवंशी ने रन दौड़ते समय अपनी दिशा बदली। उन्होंने दो बातें चेक की, पहली ये कि क्या रघुवंशी ने दौड़ते समय अचानक रास्ता बदला? दूसरा, क्या उनके पास ऐसा करने की कोई ठोस वजह (Probable Cause) थी? अंपायर को लगा कि रघुवंशी ने जानबूझकर फील्डर की थ्रो के बीच में आने के लिए अपना रास्ता बदला। नियम (IPL Clause 37.1.4) कहता है कि अगर बल्लेबाज जानबूझकर रास्ता बदलता है और थ्रो रोकता है, तो उसे आउट दिया जाना चाहिए, चाहे गेंद स्टंप्स पर लग रही हो या नहीं।