27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘किसी बल्लेबाज से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते’, अंगकृष रघुवंशी के विवादित आउट पर भड़के आकाश चोपड़ा और एक्सपर्ट्स

Angkrish Raghuvanshi Out Controversy: क्या KKR के अंगकृष रघुवंशी सच में आउट थे? अंपायर के 'Obstructing the Field' फैसले पर आकाश चोपड़ा और एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल। जानिए क्या कहता है क्रिकेट का नियम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 27, 2026

angkrish raghuvanshi out obstructing the field controversy

अंगकृष रघुवंशी का विवादित आउट (Photo - Screengrab)

Angkrish Raghuvanshi Obstructing the Field Out: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी के साथ जो हुआ, उसने क्रिकेट जगत को दो हिस्सों में बांट दिया है। आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में वो केवल चौथे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें 'Obstructing the Field' (फील्डिंग में बाधा डालना) के तहत आउट दिया गया।

अंपायर ने क्या देखा और क्या कहा?

मैच के दौरान थर्ड अंपायर रोहन पंडित ने जब अपना फैसला सुनाया, तो पूरी दुनिया ने उसे लाइव सुना। अंपायर का कहना था कि रघुवंशी ने रन दौड़ते समय अपनी दिशा बदली। उन्होंने दो बातें चेक की, पहली ये कि क्या रघुवंशी ने दौड़ते समय अचानक रास्ता बदला? दूसरा, क्या उनके पास ऐसा करने की कोई ठोस वजह (Probable Cause) थी? अंपायर को लगा कि रघुवंशी ने जानबूझकर फील्डर की थ्रो के बीच में आने के लिए अपना रास्ता बदला। नियम (IPL Clause 37.1.4) कहता है कि अगर बल्लेबाज जानबूझकर रास्ता बदलता है और थ्रो रोकता है, तो उसे आउट दिया जाना चाहिए, चाहे गेंद स्टंप्स पर लग रही हो या नहीं।

आकाश और एक्सपर्ट्स की नाराजगी

दिग्गज कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि, 'रघुवंशी का मुड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। जैसे कोई गाड़ी यू-टर्न लेती है, वैसे ही बल्लेबाज मुड़ा। इसे जानबूझकर बाधा डालना नहीं कहा जा सकता।' संजय बांगर और कार्लोस ब्रेथवेट जैसे दिग्गजों ने भी कहा कि आप किसी दौड़ते हुए खिलाड़ी से 180 डिग्री पर मुड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते, मुड़ते समय थोड़ा घेरा (Turning Radius) बनता ही है।

मैदान पर बढ़ा तनाव

इस फैसले के बाद केकेआर का खेमा काफी गुस्से में दिखा। कोच अभिषेक नायर की चौथे अंपायर के साथ तीखी बहस भी हुई। अंगकृष रघुवंशी काफी निराश दिखे और गुस्से में उन्होंने अपना हेलमेट तक फेंक दिया। टीम मैनेजमेंट की ओर से भी अंपायर से बहस हुई, लेकिन फैसला नहीं बदला। फैंस का मानना है कि रघुवंशी सिर्फ गेंद से खुद को बचा रहे थे या तो रन पूरा करने की कोशिश कर रहे थे।

नियम क्या कहता है?

क्रिकेट का कानून कहता है कि बल्लेबाज की नीति (Intent) से अंपायर को मतलब नहीं है। अगर दिशा बदली और थ्रो में रुकावट आई, तो आउट दिया जा सकता है। लेकिन विवाद इस बात पर है कि क्या वो बदलाव जानबूझकर था या सिर्फ एक नेचुरल मूवमेंट? रघुवंशी का आउट होना केकेआर के लिए बड़ा झटका था। तकनीकी तौर पर अंपायर शायद अपनी जगह सही हो, लेकिन खेल की भावना और नेचुरल मूवमेंट के लिहाज से यह फैसला हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

27 Apr 2026 12:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘किसी बल्लेबाज से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते’, अंगकृष रघुवंशी के विवादित आउट पर भड़के आकाश चोपड़ा और एक्सपर्ट्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

OMG! ‘उसे लैब भेजो’, वैभव सूर्यवंशी पर लगा बैट में पावर पैदा करने के लिए AI चिप का इस्तेमाल करने का आरोप

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

पहले थर्ड अंपायर के विवादित फैसले की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी! अब BCCI ने तगड़ा झटका

Angkrish Raghuvanshi
क्रिकेट

दिल्ली में आज RCB से टक्कर लेगी DC, अरुण जेटली स्टेडियम में भी अच्छा नहीं है दिल्ली कैपिटल्स का रिकॉर्ड

DC vs RCB Head to Head
क्रिकेट

‘LSG पूरी तरह से भटकी’, पूर्व क्रिकेटर ने ऋषभ पंत को दी कप्तानी छोड़ने की सलाह

Rishabh Pant told to give up captaincy
क्रिकेट

BCCI की सख्ती के बावजूद IPL में बार-बार हो रही ये घटना, गावस्कर ने की इन चीजों को रोकने की मांग

IPL 2026 Sunil Gavaskar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.