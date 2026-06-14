NZ W vs WI W: न्यूजीलैंड को हराने के बाद रोने लगीं शेमेन कैम्पबेल, वेस्टइंडीज ने जीत के साथ किया आगाज

Women's T20 World Cup 2026: इंग्लैंड में वेस्टइंडीज ने महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज यादगार जीत के साथ किया है। साउथेम्प्टन के रोज बाउल मैदान पर खेले गए मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने 163 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। टीम की इस जीत की नायक शेमेन कैम्पबेल रहीं, जिन्होंने दमदार पारी खेली। मैच जिताई पारी के बाद कैम्पबेल रोती हुई नजर आईं।