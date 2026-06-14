IND vs AFG 1st ODI: गौतम गंभीर ने दी रहमानुल्लाह गुरबाज को ऐसी टिप्स, भारत के खिलाफ जड़ दिया दूसरा सबसे तेज वनडे शतक

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने बारिश से बाधित 25 ओवर के मुकाबले में सिर्फ 194 रन बनाए। इस दौरान गुरबाज ने भारत के खिलाफ वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ दिया। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 8 छक्के लगाए।195 रन के लक्ष्य के जवाब में जवाब में कप्तान शुभमन गिल के 84 रन और केएल राहुल की 19 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 23 ओवर में ही 195 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे हो गई।