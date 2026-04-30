ODI टीम से कटेगा ऋषभ पंत का पत्ता? संजू सैमसन की होगी एंट्री, कोच गंभीर ने लिया बड़ा फैसला!

Sanju Samson replacement for Rishabh Pant: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। IPL 2026 में पंत का बल्ला एकदम खामोश है। उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 189 रन बनाए हैं। अब खबर आ रही है कि खराब फॉर्म की वजह से उन्हें भारतीय वनडे (ODI) टीम से बाहर किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए कोर टीम तैयार कर रहे हैं। इस प्लानिंग में ऋषभ पंत फिट नहीं बैठ रहे हैं। उनकी जगह संजू सैमसन को वनडे टीम में वापस लाने की तैयारी है। केएल राहुल टीम के पहली पसंद के विकेटकीपर बने रहेंगे, जबकि संजू बैकअप की भूमिका निभाएंगे।