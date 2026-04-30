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ODI टीम से कटेगा ऋषभ पंत का पत्ता? संजू सैमसन की होगी एंट्री, कोच गंभीर ने लिया बड़ा फैसला!

Rishabh Pant dropped from Team India: IPL 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत की टीम इंडिया के ODI फॉर्मेट से छुट्टी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, संजू सैमसन उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। जानिए क्या है पूरी खबर और कैसा है दोनों का हालिया रिकॉर्ड।

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भारत

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Anshika Verma

Apr 30, 2026

Sanju Samson replacement for Rishabh Pant , Rishabh Pant dropped from Team India , Sanju Samson century in IPL 2026

विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Photo - IANS)

Sanju Samson replacement for Rishabh Pant: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। IPL 2026 में पंत का बल्ला एकदम खामोश है। उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 189 रन बनाए हैं। अब खबर आ रही है कि खराब फॉर्म की वजह से उन्हें भारतीय वनडे (ODI) टीम से बाहर किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए कोर टीम तैयार कर रहे हैं। इस प्लानिंग में ऋषभ पंत फिट नहीं बैठ रहे हैं। उनकी जगह संजू सैमसन को वनडे टीम में वापस लाने की तैयारी है। केएल राहुल टीम के पहली पसंद के विकेटकीपर बने रहेंगे, जबकि संजू बैकअप की भूमिका निभाएंगे।

संजू सैमसन की तूफानी वापसी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से खेल रहे संजू सैमसन इस समय अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में हैं। इस सीजन में वो अब तक दो शतक जड़ चुके हैं और 8 मैचों में उनका औसत 50 से ऊपर का है। संजू ने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी वनडे मैच में शानदार शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें मौके नहीं मिले। अब उनके शानदार स्ट्राइक रेट (169.83) और वर्ल्ड कप जिताने वाले अनुभव को देखते हुए उनकी वापसी लगभग तय है।

पंत vs संजू की आंकड़ों वाली जंग

ऋषभ पंत (IPL 2026): 8 मैच, 189 रन, औसत 27, स्ट्राइक रेट 126.85।

संजू सैमसन (IPL 2026): 8 मैच, 304 रन, औसत 50.67, स्ट्राइक रेट 169.83 (2 शतक)।

ऋषभ पंत का वनडे औसत 33.5 का है, वहीं संजू सैमसन का औसत 56.67 का है। आंकड़ों के इस बड़े अंतर ने सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत को 14 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेलनी है, और माना जा रहा है कि यहीं से संजू की एंट्री और पंत की एग्जिट शुरू हो जाएगी।

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Published on:

30 Apr 2026 04:58 pm

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