IPL 2026 Points Table: चेन्नई की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल, CSK प्लस तो MI माइनस में पहुंची!

IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की सबसे बड़ी राइवलरी यानी मुंबई इंडियंस (MI) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मैच ने पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। चेन्नई ने गुरुवार को मुंबई को 103 रनों की करारी शिकस्त दी। यह आईपीएल इतिहास में रनों के लिहाज से मुंबई की सबसे बड़ी हार है। इस जीत के साथ 'येलो आर्मी' पॉइंट्स टेबल में सीधे 8वें से 5वें पायदान पर पहुंच गई है।