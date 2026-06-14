IND W vs PAK W Weather Report: क्या आज भारत-पाकिस्तान मैच में बारिश बनेगी विलेन? जानें बर्मिंघम के मौसम का हाल

India W vs Pakistan W Weather Report: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 (ICC Women's T20 World Cup 2026) में रविवार 14 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्‍टन में भारतीय समयानुसार, शाम सात बजे से शुरू होगा। वनडे वर्ल्‍ड कप जीतकर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया जहां अपने टी20 वर्ल्‍ड अभियान का आगाज जीत से करना चाहेगी। वहीं, फातिमा सना के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान भी पहली जीत के इरादे से उतरेगी। ऐसे में दोनों चिरप्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच से पहले मैच के दौरान बर्मिंघम के मौसम का हाल आपको बताते हैं।