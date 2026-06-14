INDW vs PAK W: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें हेड टू हेड आंकड़े

ओवरऑल रिकॉर्ड में पाकिस्तान के आंकड़े भारत के खिलाफ अच्छे नहीं हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन बेहतर जरूर रहा है। आपको बता दें कि अब तक दोनों टीमें क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 16 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 13 बार भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को 3 मुकाबलों में जीत मिली है। पाकिस्तान ने जिन तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की, उनमें से दो जीत उसे टी20 वर्ल्ड कप में ही मिली हैं। वो भी तब, जब पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम वूमेंस वर्ल्डकप के इतिहास में सिर्फ 9 मैच जीत पाई है।