Ban vs Pak 1st Test Highlights: पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस भी सीरीज में खेल रही है, चाहे कोई भी फॉर्मेट उसका प्रदर्शन लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। एक लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए मेजबान बांग्लादेश ने मंगलवार को शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में पाकिस्तान को 104 रनों से हरा दिया। मैच के आखिरी दिन 268 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शान मसूद की अगुवाई वाली टीम एक खराब होती पिच पर लड़खड़ा गई और महज 163 रनों पर ही ढेर हो गई। टेस्ट मैचों में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्‍तान की यह लगातार तीसरी हार है।