GT vs SRH मुकाबले में आज फिर होगी चौके-छक्कों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़ें अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

GT vs SRH Pitch Report: आईपीएल 2026 में आज मंगलवार को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। एसआरएच 14 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है तो जीटी 14 अंक और थोड़ा कम रन रेट होने के चलते तीसरे नंबर पर है। दोनों में से जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो 14 अंक के साथ ही पहले स्थान पर काबिज आरसीबी को पछाड़ते हुए 16 अंक के साथ पहला स्थान हासिल कर लेगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। आइये इससे पहले अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।