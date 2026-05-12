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पंजाब किंग्स को धूल चटाने वाली दिल्ली कैपिटल्स बना पाएगी प्लेऑफ्स में जगह? जानें कितनी बची हैं उम्मीदें

Delhi Capitals Playoffs Qualification Scenario: आईपीएल 2026 में अब तक 12 मैच खेलने के बाद 10 अंक हासिल करने वाली दिल्ली कैपिटल्स के पास 2 मैच और बचे हैं और वह अंक तालिका में 7वें स्थान पर मौजूद है।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

May 12, 2026

Delhi Capitals Playoffs Scenario

दिल्ली कैपिटल्स (फोटो- IANS)

IPL 2026 DC Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में सोमवार को पंजाब किंग्स को हराने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अपने अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। टीम 12 मैच खेल चुकी है, लेकिन सिर्फ पांच में जीत हासिल की है और सात मुकाबले गंवाए हैं। टीम का नेट रन रेट -0.993 है, जो इस टूर्नामेंट में सबसे खराब है। दिल्ली कैपिटल्स को अब इस सीजन में दो मैच और खेलने हैं। ऐसे में चलिए समझते हैं कि कैसे दिल्ली कैपिटल्स अंतिम चार में पहुंच पाएगी या पहुंचेगी भी या नहीं।

शानदार रही थी DC की शुरुआत

आपको बता दें कि दिल्ली ने इस सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी और पहले दो मुकाबलों में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को हराया था, लेकिन अगले दो मुकाबलों में वह हार गई। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने शानदार 6 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन फिर अगले तीन मुकाबलों में वह हार गए। टीम ने शुरुआती 8 में से सिर्फ तीन मुकाबले जीते थे, जबकि पांच गंवा दिए थे। अगले चार में से सिर्फ दो में ही जीत हासिल कर पाई और दो में उसे हार का सामना करना पड़ा।

अब स्थिति यह है कि टीम के पास सिर्फ दो ही मैच बचे हैं और वह अगर दोनों जीत लेती है तो अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच पाएगी। हालांकि, टीम का नेट रन रेट भी माइनस में है। उनका सामना राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है और इन दोनों मुकाबलों को बड़े अंतर से जीतकर टीम अपना नेट रन रेट बेहतर तो कर ही सकती है, साथ ही प्लेऑफ की उम्मीदों को भी जिंदा रख सकती है।

हालांकि, दो मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात पहले ही सात-सात मुकाबले जीत चुके हैं और इन टीमों का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है। वहीं पंजाब किंग्स, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स ने छह-छह मुकाबले जीते हैं और इन सभी टीमों को अभी तीन-तीन मैच और खेलने हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ दो ही मैच खेलने हैं।

प्लेऑफ्स में पहुंचना बेहद मुश्किल

ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स आधिकारिक तौर पर तो बाहर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात और पंजाब किंग्स एक-एक मुकाबला जीत लेते हैं, डीसी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स के अंतिम चार में पहुंचने की संभावनाएं ना के बराबर बची हैं।

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Published on:

12 May 2026 10:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पंजाब किंग्स को धूल चटाने वाली दिल्ली कैपिटल्स बना पाएगी प्लेऑफ्स में जगह? जानें कितनी बची हैं उम्मीदें

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