पंजाब किंग्स को धूल चटाने वाली दिल्ली कैपिटल्स बना पाएगी प्लेऑफ्स में जगह? जानें कितनी बची हैं उम्मीदें

आपको बता दें कि दिल्ली ने इस सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी और पहले दो मुकाबलों में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को हराया था, लेकिन अगले दो मुकाबलों में वह हार गई। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने शानदार 6 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन फिर अगले तीन मुकाबलों में वह हार गए। टीम ने शुरुआती 8 में से सिर्फ तीन मुकाबले जीते थे, जबकि पांच गंवा दिए थे। अगले चार में से सिर्फ दो में ही जीत हासिल कर पाई और दो में उसे हार का सामना करना पड़ा।