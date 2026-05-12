40 रन के भीतर ढेर हुआ DC का टॉप ऑर्डर, फिर भी 211 का लक्ष्य नहीं बचा पाई PBKS, श्रेयस ने बताई कौन है जिम्मेदार

IPL 2026 PBKS vs DC Highlights: आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला धर्मशाला में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को 3 विकेट से हरा दिया। यह श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) एंड कंपनी की सीजन में लगातार चौथी हार है। हालांकि टीम ने शुरुआत 7 में से 6 मैच जीते थे, जिसकी वजह से टीम चौथे स्थान पर है। सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 55वें मुकाबले में पहले बल्लेबाज करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 210 रन बनाए। 211 रन के लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में ही हासिल कर लिया। एक समय डीसी ने 4 विकेट सिर्फ 74 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन पंजाब किंग्स की गलतियों की वजह से उसने 6 गेंद पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया।