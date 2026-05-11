कैमरे में कैद हो गई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की ये हरकत, BCCI ने लगाया तगड़ा जुर्माया, 2 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए

अब मैदान के बाहर उन्होंने ऐसी हरकत कर दी, जिसके बाद से बीसीसीआई को उन पर तगड़ा जुर्माना लगाना पड़ा। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। 167 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। क्रुणाल पंड्या ने 40 गेंद में 73 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि टीम डेविड पहली ही गेंद पर आउट हो गए और खाता भी नहीं खोल सके। उन्हें कॉर्बिन बॉश ने नमन धीर के हाथों कैच करवाकर पवेलियन की राह दिखाई।