World Cup 2027 का मेजबान होते हुए भी इस वजह से डायरेक्ट क्वालीफाई नहीं कर पाएगा ये देश, समझें ICC का नियम

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टूर्नामेंट के फॉर्मेट में भी बड़ा बदलाव किया है। पिछले दो विश्व कप राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेले गए थे, जहां 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। लेकिन 2027 में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जो 2023 विश्व कप से चार ज्यादा हैं। इन 14 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 7 टीमें होंगी। दोनों ग्रुप से टॉप-3 टीमें सुपर सिक्स स्टेज में पहुंचेगी और सुपर सिक्स की टॉप 4 टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनयेंगी।