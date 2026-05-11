बैन होने के बावजूद नेशनल ओपन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बृजभूषण सिंह के ‘गढ़’ पहुंची विनेश फोगाट

शनिवार को जारी 14 पृष्ठों के शो-कॉज नोटिस में WFI ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि विनेश ने रिटायरमेंट के बाद वापसी के लिए जरूरी 6 महीने का नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया। दिसंबर 2024 में उन्होंने युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) को पत्र लिखकर अगस्त 2025 तक सबैटिकल लेने की जानकारी दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही WFI, UWW और SAI को ट्रेनिंग शुरू करने की सूचना दे दी और 18 दिसंबर को डोप टेस्ट मिस कर दिया।