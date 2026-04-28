‘मुझे कमबैक करने से रोक रहे हैं’, विनेश फोगाट ने लगाया आरोप तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने दिया जवाब

सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 10 से 12 मई तक उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित नंदिनीनगर महाविद्यालय में होना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन विनेश ने आरोप लगाया कि वह इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाईं, क्योंकि WFI के पोर्टल पर दिखाया जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। साथ ही कुश्ती महासंघ का प्रशासनिक स्टाफ उनके फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, "मैं नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के ज़रिए कमबैक करने की उम्मीद कर रही हूं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक खुले थे। लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, तो पोर्टल पर दिखाया गया कि रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुके हैं। मैं कुश्ती महासंघ के प्रशासनिक स्टाफ से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही हूं, लेकिन वो मेरे फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कमबैक करने से रोक रहे हैं।"