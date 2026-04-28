IPL में पावरप्ले में सबसे कम स्कोर करने वाली टॉप 5 टीमें, दिल्ली से पहले ये टीम थी टॉप पर; टूटा उनका शर्मनाक रिकॉर्ड!

अक्षर पटेल का विकेट लेने के बाद विराट कोहली जश्न मानते हुए (Photo - IANS)
Lowest Powerplay score in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला गया, जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दिल्ली की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम महज 75 रनों पर सिमट गई। यह IPL 2026 का अब तक का सबसे कम स्कोर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी मैदान पर दो दिन पहले दिल्ली और पंजाब के बीच 400 से ज्यादा रन बने थे, लेकिन इस बार पिच किसी टेस्ट मैच जैसी बर्ताव करने लगी। आरसीबी के गेंदबाजों, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली ने सिर्फ 8 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। आइए जानते हैं पावरप्ले के उन शर्मनाक रिकॉर्ड्स के बारे में जहां टीमें रन बनाने के लिए तरस गईं।
सोमवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पावरप्ले (शुरुआती 6 ओवर) के इतिहास का सबसे कम स्कोर बनाया। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने दिल्ली के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। पावरप्ले खत्म होने तक दिल्ली का स्कोर 13 रन पर 6 विकेट था। इसके साथ ही दिल्ली अब इस लिस्ट में नंबर-1 पर आ गई है।
दिल्ली कैपिटल्स से पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स (RR) के नाम था। साल 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ केपटाउन में खेलते हुए राजस्थान ने पावरप्ले में 14 रन पर 2 विकेट बनाए थे। दिल्ली ने अब इस रिकॉर्ड को तोड़कर खुद को शीर्ष पर काबिज कर लिया है।
इस लिस्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि कब-कब दिग्गज टीमों की बल्लेबाजी पावरप्ले में ढेर हुई है।
|टीम का नाम
|स्कोर (पावरप्ले)
|विपक्षी टीम
|स्थान
|साल
|दिल्ली कैपिटल्स
|13/6
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|नई दिल्ली
|2026
|राजस्थान रॉयल्स
|14/2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|केपटाउन
|2009
|सनराइजर्स हैदराबाद
|14/3
|राजस्थान रॉयल्स
|पुणे
|2022
|चेन्नई सुपर किंग्स
|15/2
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|2011
|चेन्नई सुपर किंग्स
|16/2
|दिल्ली कैपिटल्स
|रायपुर
|2015
इस लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने 2022 में राजस्थान के खिलाफ पुणे में सिर्फ 14 रन (3 विकेट) बनाए थे। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नाम इस लिस्ट में दो बार आता है। 2011 में कोलकाता के खिलाफ 15 रन और 2015 में खुद दिल्ली के खिलाफ 16 रन बनाकर चेन्नई ने इस शर्मनाक सूची में अपनी जगह बनाई थी।
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