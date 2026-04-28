IPL में पावरप्ले में सबसे कम स्कोर करने वाली टॉप 5 टीमें, दिल्ली से पहले ये टीम थी टॉप पर; टूटा उनका शर्मनाक रिकॉर्ड!

Lowest Powerplay score in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला गया, जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दिल्ली की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम महज 75 रनों पर सिमट गई। यह IPL 2026 का अब तक का सबसे कम स्कोर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी मैदान पर दो दिन पहले दिल्ली और पंजाब के बीच 400 से ज्यादा रन बने थे, लेकिन इस बार पिच किसी टेस्ट मैच जैसी बर्ताव करने लगी। आरसीबी के गेंदबाजों, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली ने सिर्फ 8 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। आइए जानते हैं पावरप्ले के उन शर्मनाक रिकॉर्ड्स के बारे में जहां टीमें रन बनाने के लिए तरस गईं।