RCB के सामने 75 पर सिमट गई DC, क्या अब मिलेगा इस वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी को मौका? दो साल से नहीं खेला एक भी मैच

हालांकि, आईपीएल 2026 में निसांका अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। वे शुरुआत तेज करते रहे, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके। सात मैचों में उन्होंने केवल 147 रन बनाए हैं। आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले ज्यादातर लोग मान रहे थे कि निसांका की जगह अब प्रिथ्वी शॉ या अभिषेक पोरेल को मौका मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने 18 वर्षीय युवा साहिल पराख को ओपनिंग पर उतारने का फैसला किया। दिल्ली के क्रिकेट डायरेक्टर वेंकटेश राव ने सीजन से पहले साहिल की काफी तारीफ की थी और यहां तक कहा था कि यह लड़का एक दिन भारत के लिए खेल सकता है।