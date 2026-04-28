RCB के सामने 75 पर सिमट गई DC, क्या अब मिलेगा इस वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी को मौका? दो साल से नहीं खेला एक भी मैच

दिल्ली कैपिटल्स ने अबतक एक भी खिताब नहीं जीता है (Photo - IANS)
Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 39वां मुक़ाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला गया। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी बुरी तरह धराशायी हो गई और पूरी टीम महज 75 रनों पर सिमट गई। यह आईपीएल 2026 का इस सीजन में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे कम स्कोर है।
मात्र दो दिन पहले इसी मैदान पर दिल्ली और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेले गए मैच में 38.5 ओवर में 429 रन बने थे, लेकिन सोमवार को हालात पूरी तरह बदल गए। यह मैच ठीक बगल वाली पिच पर खेला गया। यह पिच अचानक टेस्ट मैच जैसी व्यवहार करने लगी। आरसीबी के तेज गेंदबाजों भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने नई गेंद से ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली की पारी शुरू होते ही बिखर गई। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 6 विकेट झटके और घरेलू टीम महज 8 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा बैठी।
इस शुरुआती झटके से दिल्ली कभी उबर नहीं पाई। पूरी पारी में टीम 75 रनों से आगे नहीं जा सकी। वहीं आरसीबी ने इस छोटे से लक्ष्य को महज 39 गेंदों में हासिल कर लिया और 9 विकेट से आसान जीत दर्ज की। इस करारी हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति और टीम चयन पर सवाल उठने लगे हैं।
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल खड़े करते हुए लिखा, “प्री-शो में हम प्रिथ्वी शॉ और अभिषेक पोरेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से किसी एक को प्लेइंग इलेवन में जगह क्यों नहीं दी गई?” दिल्ली कैपिटल्स को यह लगातार तीसरी हार मिली है। पिछले छह मैचों में टीम को सिर्फ एक जीत हासिल हुई है और अब वह पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में पहुंच गई है।
दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले दिसंबर में हुई नीलामी में श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पाथुम निसांका को खरीदा था। टी20 वर्ल्ड कप 2025 में निसांका का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। उन्होंने विश्व कप में 34.18 की औसत और 158 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शतक भी जड़ा था। इसी भरोसे पर दिल्ली ने उन्हें केएल राहुल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी।
हालांकि, आईपीएल 2026 में निसांका अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। वे शुरुआत तेज करते रहे, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके। सात मैचों में उन्होंने केवल 147 रन बनाए हैं। आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले ज्यादातर लोग मान रहे थे कि निसांका की जगह अब प्रिथ्वी शॉ या अभिषेक पोरेल को मौका मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने 18 वर्षीय युवा साहिल पराख को ओपनिंग पर उतारने का फैसला किया। दिल्ली के क्रिकेट डायरेक्टर वेंकटेश राव ने सीजन से पहले साहिल की काफी तारीफ की थी और यहां तक कहा था कि यह लड़का एक दिन भारत के लिए खेल सकता है।
मगर साहिल पराख का डेब्यू बेहद निराशाजनक रहा। मैच की दूसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की यॉर्कर ने उन्हें पवेलियन लौटा दिया। वे सिर्फ दो गेंद ही खेल पाए। इरफान पठान का मानना है कि इस पोजीशन पर प्रिथ्वी शॉ या अभिषेक पोरेल बेहतर विकल्प साबित हो सकते थे। पृथ्वी शॉ ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दो अर्धशतक लगाए थे, जबकि अभिषेक पोरेल का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली रहा। बंगाल की ओर से सात पारियों में उन्होंने 225 रन बनाए, जिसमें स्ट्राइक रेट 175 रहा और दो अर्धशतक शामिल थे।
आखिरकार, छह विकेट गिरने के बाद दिल्ली ने पोरेल को इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के रूप में भेजा। उन्होंने डेविड मिलर के साथ 43 रनों की साझेदारी की और 30 रन बनाकर दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा स्कोर किया। लेकिन तब तक मैच दिल्ली के हाथ से पूरी तरह फिसल चुका था।
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