NZ vs BAN: तीन -तीन कप्तान बदलने के बाद भी नहीं जीत पा रही न्यूजीलैंड, बांग्लादेश ने6 विकेट से हराया

न्यूजीलैंड से मिले 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को सैफ हसन और तंजीद हसन तमीम ने सधी हुई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। सैफ 16 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, तंजीद संघर्ष करते हुए नजर आए और उन्होंने 20 रन बनाने के लिए 25 गेंदें खेलीं। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे लिटन दास अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 15 गेंदों में 21 रन बनाने के बाद ईश सोढ़ी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए।