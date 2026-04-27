कभी इस वजह से काटने वाला था हाथ, अब हो रही टीम इंडिया में एंट्री की मांग, IPL 2026 में कहर बरपा रहे मोहसिन खान

मैच की पहली गेंद से ही मोहसिन एकदम लय में थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका एंगल और लेंथ, वो न तो ज्यादा आगे फेंकते हैं और न ही ज्यादा पीछे। ऊपर से 140 kmph की रफ़्तार उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। कोच जस्टिन लैंगर भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। मोहसिन सिर्फ तेज ही नहीं फेंकते, बल्कि उनके पास क्रिकेट माइंड भी है। जब उन्हें लगा कि रहाणे बड़े शॉट के लिए जगह बना रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी पहली स्लोअर गेंद फेंकी और रहाणे को आउट कर दिया।